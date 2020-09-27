جيجي حديد تكشف هدايا تايلور سويفت ودوناتيلا فيرساتشي لطفلتها الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:26 مساءً - فرحة إنجاب طفل أو طفلة في حياة المشاهير لها بهجة لا تختلف عن بهجة أي أبوين عاديين سوى في أنها توصف بأنها بهجة فاخرة،تساويها هدايا العائلة والأصدقاء الفاخرة أيضاً.

وقبل أن يتم أسبوع واحد على ولادتها،كشفت التوب موديل الأمريكية الفلسطينية الشقراء جيجي حديد عن أبرز هدايا أصدقائها المشاهير لها،خاصةً هدايا المغنية العالمية تايلور سويفت ومصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي.

استقبلت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الشهيرة جيجي حديد البالغة من العمر"25 عاماً" ،وحبيبها المغني البريطاني من أصول باكستانية زين مالك البالغ من العمر "27 عاماً"،طفلتهما الأولى يوم الأربعاء 23 من شهر أيلول- سبتمبر 2020،وأعلن زين مالك مساء اليوم نفسه عن ولادة ابنته وسعادته بها عبر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي،وفعلت جيجي حديد الأمر نفسه عبر حسابها بموقع "أنستغرام".

تايلور سويفت تهديها بطانية يدوية الصنع بالكامل

تايلور سويفت

وبحسب مجلة "هاربر بازار" ، نشرت عارضة الأزياء جيجي حديد عبر حسابها الخاص بموقع أنستغرام" للتواصل الإجتماعي صورة لطفلتها الأولى الحديثة الولادة دون أن تظهر وجهها وهي نائمة على السرير،لتعلن

عن هدايا أصدقائها المشاهير التي تلقتها ابنتها ،ومن أبرز الهدايا،ثوب من مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي،وبطانية يدوية الصنع مهداة لها من المغنية الشهيرة تايلور سويفت ،وكتبت جيجي تعليقاً على الصورة قائلة: " من الخالة تايلور سويفت" ،ومن"الخالة دوناتيلا فيرساتشي" .

Advertisements

وكانت المغنية تايلور سويفت في وقت سابق من شهر أيلول- سبتمبر الجاري ،أهدت إبنة المغنية الأمريكية كاتي بيري الحديثة الولادة ،بطانية مطرزة يدوياً ،لكن تايلور سويفت قامت باستغلال كامل مهارتها في هديتها المصنوعة يدوياً بشكل كامل لابنة جيجي حديد وزين مالك ،وشاركت جيجي حديد أيضاً بصورة أخرى لهدية ثالثة عبارة عن باقة ورد قدمت لها من مصمم الأزياء الأمريكي تومي هيلفيغر الذي تتعاون معه بشكل دائم.

وتصدر خبر ولادة جيجي حديد وزين مالك طفلتهما الأولى محرك البحث غوغل،وحصد إعلان الثنائي جيجي وزين ولادة طفلتهما الأولى عدد كبير جداً من المشاهدات ولايكات الإعجاب،وارتفع نسبة متابعي جيجي حديد خلال 3 أيام فقط 600 ألف شخص بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ليصبح 59 مليون و200 ألف متابع ومتابعة على نطاق عالمي نظراً لشعبيتهما الهائلة بين أوساط الشباب في العالم.

وحازت صور جيجي حديد ببطنها المنتفخ التي نشرتها قبل فترة بسيطة من ولادتها بأنستغرام،على أكثر من 9 ملايين مشاهدة و52 ألف إعجاب.

ويشغل العالم الآن إسم الطفلة التي لم يتم اختيار واحد لها لليوم،وعدم إعلان الثنائي عن إسمها يكشف حيرتهما العميقة في اختياره ، أو بحثهما عن إسم فريد يميز طفلتهما الأولى في عائلتيهما.

ومن الآن أعلنت جيجي حديد أن طفلتها غيرت عالمها بالكامل بالحب،وبأنها للآن لا تصدق أنها أنجبت ملاكاً ،وإنها حقاً أصبحت أماً،وانها سعيدة بحالة الحب الرائعة هذه.