فيديو .. رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها تتر النهاية

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم تتر النهاية، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب تتر النهاية من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات علي عبد السلام وكريم أحمد، وألحان كريم أحمد، وتوزيع حازم السعيد، والأغنية من ألبوم Advertisements 7 رجالة. 7 رجالة. يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان خانت نفسها، والكليب من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات أسامه محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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