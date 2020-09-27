صور .. تشييع جنازة المنتصر بالله من كنيسة أبو سيفين

شُيعت اليوم جنازة الفنان القدير المنتصر بالله، حيث أقيمت مراسم الجنازة من داخل كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين.

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام لتوديع المنتصر بالله، وكان من أبرز الحضور: المخرج ماندو العدل والفنان أحمد بدير والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، والنجم هاني رمزي، المنتج

أحمد السبكي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن الفنان القدير المنتصر بالله توفي صباح أمس عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وذلك بإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وولد المنتصر بالله، في عام 1950، كما حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة منها: الشيطانة التي أحبتني، أرابيسك، أبناء ولكن، يا تحب يا تقب، شارع المواردي، التوأم، من غير ميعاد، عسكر و حرامية، الصيف الماضي.

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