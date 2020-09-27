حمادة هلال يحيي مهرجان بيندولين لملوك وملكات الجمال للأطفال

يستعد النجم حمادة هلال، لإحياء الحفل الأول من نوعه لملوك وملكات جمال الأطفال والذي سيقام تحت اسم مهرجان بيندولين في 2 من من شهر أكتوبر المقبل بالزمالك.

وأكد حمادة هلال أنه سعيد بمشاركته في هذا الحفل خاصة وأنه سيغني لجمهوره القريب إلي قلبه وهم الأطفال، فهو يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي.

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وأضاف حمادة هلال قائلًا: أشكر القائمين علي مهرجان بيندولين لملوك وملكات الجمال للأطفال لإختياري لإحياء هذا

الحدث المهم والذي يعد أول مسابقة في مصر متخصصة للأطفال، حتي أتمكن من أن أشاركهم فرحتهم بنجاحهم في هذا اليوم، فأنا مرتبط بالأطفال بشكل كبير جدا، ولذلك أقدم لهم من وقت لآخر أغاني خاصة بهم، فالطفل ذكي جدًا ولا يقبل أي أغنية، فهوأذكى من الشخص الكبير، وبالتالي لابد وأن تجذبه الأغنية حتي يسمعها، مشيرا أن ارتباطه بأغاني الأطفال كان بسبب حبه لها منذ طفولته، وأنه سيقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها الفأر السندق وسبونج بوبو وجمالها.

كما أوضح محمد منير منظم الحفل أنه سيضم العديد من الفقرات المسلية، وسيشارك حمادة هلال بفقرة غنائية أثناء الحفل وأيضا في توزيع الجوائز للفائزين والذين سيتم إختيارهم من خلال لجنة تحكيم مكونة من عدد من النجوم، كما يستضيف الحفل نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الأجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع، وتتضمن الفقرات أفتتاحية بكلمة يلقيها دكتورعزت سامي رئيس المهرجان ودكتورشريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان.