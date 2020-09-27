فيديو.. أحمد داش من كواليس مسلسل "سابع جار"

نشر الفنان الشاب أحمد داش فيديو من كواليس مسلسل "سابع جار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



وعلق"داش"عليه قائلاً:" و إحنا بنختار الأغنية في مشهد الرقص الشعبي في سابع جار"، وقد تفاعل معه

الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا له عن إعجابهم بدوره في المسلسل.



يذكر أن مسلسل"سابع جار"بطولة دلال عبد العزيز، وشيرين، وهاني عادل، ورحمة حسن، وأسامة عباس، وهيدي كرم، وسارة عبد الرحمن، ومحمد علاء، ودعاء حجازي، وصفاء جلال، والطفل أحمد

داش، وتأليف سيناريو هبة يسري التي تشارك في الإخراج مع آيتن أمين ونادين خان، وتدور أحداثه بين عدد من الجيران العائشين داخل إحدى العمارات السكنية، ومعظمهم من الطبقة المتوسطة، حيث يتعرض المسلسل لكيفية عيش هؤلاء السكان داخل شققهم وخارجها، حيث يواجه كلًا منهم مشاكل حياتية .واجتماعية، لكن هذه المشاكل لا يعرفها جيرانه الآخرين، على الرغم من أن هذه المشاكل كبيرة معقدة.

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