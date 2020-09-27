ليلى علوي تحتفل بيوم السياحة العالمي وسط آثار مصر

شارك الفنانة ليلى علوي مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهرت"ليلى" من خلال الصور في الأماكن الأثرية والسياحية في مصر، وعلقت عليهم قائلة:"بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم، وشعبها أكتر شعب مرحب ومضيافممكن تقابله، مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات، ولأن اللي فيها مش في غيرها ، كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود".
وأضافت قائلة:"أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا، بمناسبةالاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم إنكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا".
يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى مسلسل"هي ودافنشى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان 2016 ، من بطولة: خالد الصاوى، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، بيومى فؤاد ، من تأليف: محمد الحناوي، وأخراج: عبد العزيز حشاد.
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