في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن أروى جودة

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة أروى جودة، والتي تعتبر من نجوم الفن المصري سواء في السينما أو الدراما ، فهي بدأَت في مَجال الأزياء وكان عمرها 12 عاما، ثم اتجهت إلى مَجال التمثيل السينمائي والتلفزيوني.

أروى يحيى جودة، ولدت 27 سبتمبر عام 1979، في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، وخالتها هي الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، درست في الأكاديمية البحرية بقسم التسويق، وبدأت مشوارها الفنى في

مجال عروض الأزياء فى سن صغير و عمرها 12 عاما، وحصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004.

بدأت أروى التمثيل من خلال فيلم "الحياة منتهى اللذة"، والذي أعجب دورها الكثير من الجمهور والفنانين، وشاركت في العديد من الأفلام أبرزها "مفيش غير كده، زي النهاردة، الوتر، العالمي".

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شاركت أروى إعلامياً من خلال

تقديمها لـ برنامج"ذا فويس"، عام 2012، وتعتبر من أولى تجاربها الإعلامية.

عملت في مجال الدراما التلفزيونية، ومن أهمها:"المواطن إكس،حجر جهنم، أهو ده اللي صار، خطوط حمراء، هذا المساء، إلا أنا، نابيليون والمحروسة"،حيث شاركت مع أهم النجوم أبرزهم "يوسف الشريف، إياد نصار، أحمد داوود، أحمد السقا"، وأستطاعت أن تلفت اليها الأنظار بدورها، وحققت هذة المسلسلات نجاحاً كبيراً عندما عرضت على الشاشات التلفزيونية.

حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية، عام 2015 عن الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة ".