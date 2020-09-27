نيللي كريم ضيفة الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"

أعلنت الفنانة نيللي كريم، عن استضافتها في برنامج "قعدة رجالة"، في موسمه الثالث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت نيللي مقطع من البرومو الدعائي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:"الموسم 3

من قعدة رجالة،انتظرونا السبت القادم 3 أكتوبر".

انطلقت أولى حلقات البرنامج، مساء أمس، حيث التقى مذيعو البرنامج " قيس الشيخ نجيب، ونيكولا معوض، وخالد سليم"مع الفنانة نادين

نجيم.

حقق البرنامج نجاح جماهيري ضخم، ومتابعة جماهيرية عالية في مواسمه السابقة، ويتم عرضه الآن عبر إحدى القنوات الخاصة، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة مجموعة من نجمات الفن، والتحدث معها بالآراء الذكورية السائدة في المجتمع، ويتبادلون الآراء حول قضايا اجتماعية مختلفة.

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