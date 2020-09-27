فيديو.. أحمد جمال يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "محتاج سنة"

حقق الفنان أحمد جمال، بأغنيته الجديدة "محتاج سنة"، أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:توما، ويقول مطلعها"محتاج سنه علشان اوصفها حاسس من بدرى انى

عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هى بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبتها ده انا عينى بتعشق طلتها لما تهل بيجى العيد دى اللى انا قلبى مختارها دى اللى لو القمر جارها يتلفت يمين وشمال ليا عايزها ورايدها لمسه واحده من ايدها كنز مايتاقلش بمال".

يذكر أن آخر إصدارات جمال الغنائية كانت من خلال أغنية "من غير مجاملة"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة ، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أحمد جمال، توزيع: أحمد شفيق.