غوارديولا يوجه انتقادات لاذعة .. “اللاعبون ليسوا آلات”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 09:00 مساءً - منذ 43 دقيقة

بسبب تفشي فيروس كورونا وتأجيل مباريات كرة القدم وتوقفها لعدة أشهر، اعترض مدرب مانشستر سيتي، على عودة المباريات بتواريخ متلاحقة وقريبة زمنيا، حيث اشتكى غوارديولا من ضغط المباريات الذي أنهك اللاعبين واستهلك طاقتهم، ما استدعى من لاعب برشلونة السابق إلى فتح النار عبر انتقادات وصفت بـ “اللاذعة”.

ووجه مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، انتقادات لاذعة لرابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب ضغط المباريات التي ستواجهه الأندية.

ففي المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي، قال غوارديولا “الحقيقة المؤسفة هى أنه لا يوجد أحد يهتم باللاعبين، الجميع لا يهتمون: رابطة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) الاتحاد الأروبي لكرة القدم، الاتحاد الإنجليزي للعبة، الجميع فقط يهتم بمصلحته”.

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مضيفا “هذه المشكلة التي نعاني منها ليست مع مانشستر سيتي فقط، بل في كل الأندية وكل المنتخبات، سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام، واللاعبون بذلك نقتلهم، اللاعبون ليسوا آلات”.

وتابع “من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل أكتوبر/تشرين الأول على مدار 33 يوما فقط سنلعب في مانشستر سيتي 8 مباريات منها مباراتين قويتين في دوري أبطال أوروبا، كما ستخوض العناصر الدولية مباراتين تقريبا مع منتخباتهم، وهو ما يعني أن كل لاعب لدينا سيخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا ضغط كبير على اللاعبين”، بحسب ما نقل موقع “آس” الإسباني.

وتسبب تفشي فيروس “كورونا” على الموسم الجاري حيث تسبب في تأجيل انطلاقته نتيجة تأخر حسم الموسم الماضي، الذي توقف لمدة 4 أشهر في نصفه الثاني، وهو ما أدى لتأجيل الموسم الجاري، فضلا عن عدم حصول اللاعبين على فترة راحة مناسبة بين الموسم الماضي والجاري.