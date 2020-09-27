فن ومشاهير

تراند اليوم : برنامج خط الخير ُيحقق حلم فتاة يتيمة بجهاز عروسة براديو مصر

0 نشر
Amiraali 0 تبليغ

Advertisements
تلقى الاعلامى دكتور عمرو الليثى اتصالاً ببرنامجه “خط الخير ” على راديو مصر ، من الست سعاد الشحات و زوجها كان شغال ارزقى على اد حاله واتوفى من 17 سنة وساب لها 6 بنات سعاد تعبت لحد لما ربت بنتها جوزتهم كلهم ماعدا بنتها مى . سعاد كانت بتشتغل فى البيوت عشان تربى بناتها وتجوزهم بس الفترة الاخيرة هى تعبت وبقيت مش بتقدر تشتغل ونفسها تجهز بنتها مى لانهها مخطوبة ومكتوب كتاب .


و تكفل الليثي بجهاز عروسة كامل لمى بنت الست سعاد مقدمة من برنامج خط الخير
يذاع برنامج خط الخير في الثالثة عصراً الأحد من كل اسبوع براديو مصر

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا