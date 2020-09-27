تراند اليوم : برنامج خط الخير ُيحقق حلم فتاة يتيمة بجهاز عروسة براديو مصر

تلقى الاعلامى دكتور عمرو الليثى اتصالاً ببرنامجه “خط الخير ” على راديو مصر ، من الست سعاد الشحات و زوجها كان شغال ارزقى على اد حاله واتوفى من 17 سنة وساب لها 6 بنات سعاد تعبت لحد لما ربت بنتها جوزتهم كلهم ماعدا بنتها مى . سعاد كانت بتشتغل فى البيوت عشان تربى بناتها وتجوزهم بس الفترة الاخيرة هى تعبت وبقيت مش بتقدر تشتغل ونفسها تجهز بنتها مى لانهها مخطوبة ومكتوب كتاب .



و تكفل الليثي بجهاز عروسة كامل لمى بنت الست سعاد مقدمة من برنامج خط الخير

يذاع برنامج خط الخير في الثالثة عصراً الأحد من كل اسبوع براديو مصر