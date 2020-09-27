تراند اليوم : شاهد .. تعليق نوال الزغبي على حديث إيمانويل ماكرون

علّقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تصريح الرئيس الفرنسي ​ إيمانويل منذ قليل، مشيرة الى انها والشعب اللبناني يخجلون بالسلطة السياسية اللبنانية مثله تماما، اذ كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ماكرون يخجل بالحكام اللبنانيين!!!ونحن ايضا سيدي الرئيس”.

ولاقى منشور نوال اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت اثارت نوال الوغبي جدلا كبيرا مؤخرا بمنشورها الذي انتقدت فيه الذين يعلّقون أحيانا بطريقة مريضة على حد قولها.

وكتبت نوال الزغبي على حسابها الخاص: “اوقات بقرا الكومنتس والله قلبي بيشفقني على بعض الناس اللي بتعلق بطريق مريضة”.