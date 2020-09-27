تراند اليوم : ردود فعل ايجابية لأولى حلقات حكاية “ضي القمر”

أشعلت أولى حلقات حكاية ” ضي القمر ” التي عرضت على قناة ” دي أم سي ” مواقع التواصل الاجتماعي.

انهالت التعليقات من الجمهور والنجوم مهنئة بطلة العمل الفنانة كندة علوش على أولى حلقات المسلسل الذي يعيدها للساحة الفنية بعد غياب دام ثلاث سنوات، للإشادة بأدائها وباختيارها لموضوع حكاية ” ضي القمر ” الذي يناقش مشاكل الإنجاب والمشاكل الزوجية والعديد من القضايا الاجتماعية الجريئة.

“حكاية ضي القمر ” مؤلفة من عشر حلقات وهي واحدة من حكايات مسلسل “إلا أنا” وتعرض بالتوازي على قناة dmc ومنصة watch it، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن ومن إنتاج شركتي سينرچي وأروما.

ويشارك في بطولتها كل من محمد علاء “جامايكا” ومحمد شاهين و زينب غريب و أحمد عبد الله محمود ومحمود العمروسي وشريف خير الله وياسمين موافي.