متابعة بتجــــــــــــرد: تسبّب قرار قناة “فوكس” المفاجئ، بتوقف مسلسل “السيد الخطأ”، باستياء بطل العمل الممثل جان يامان، الذي كتب غاضباً عبر خاصية “الستوري” في حسابه بـ”انستغرام”: “لقد زرعنا زهرة جميلة جداً، ولكن وضعناها في تربة خاطئة”، ويقصد بالتربة الخطأ قناة “فوكس”.
وكانت قناة “فوكس” قد أعلنت بخطوة مفاجئة وصادمة، عن توقّف المسلسل عند الحلقة 14، التي ستُعرض الأسبوع المقبل.
جدير ذكره أن مسلسل “السيد الخطأ” كان قد تعرّض للانتقاد من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، وطالب قناة “فوكس” التركية التي تعرض المسلسل بإيقافه، معتبراً أنّ المسلسل “يروّج للرذيلة والعري، ويجب أن لا يشاهد أطفالنا مثل هذه الامور”. وتساءل: “لماذا دائماً تنتجون مسلسلات تافهه”؟!
كانت هذه تفاصيل خبر جان يامان غاضب بسبب توقّف مسلسله: “زرعنا زهرة جميلة في التربة الخطأ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.