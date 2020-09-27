جان يامان غاضب بسبب توقّف مسلسله: “زرعنا زهرة جميلة في التربة الخطأ”

متابعة بتجــــــــــــرد: تسبّب قرار قناة “فوكس” المفاجئ، بتوقف مسلسل “السيد الخطأ”، باستياء بطل العمل الممثل جان يامان، الذي كتب غاضباً عبر خاصية “الستوري” في حسابه بـ”انستغرام”: “لقد زرعنا زهرة جميلة جداً، ولكن وضعناها في تربة خاطئة”، ويقصد بالتربة الخطأ قناة “فوكس”.

وكانت قناة “فوكس” قد أعلنت بخطوة مفاجئة وصادمة، عن توقّف المسلسل عند الحلقة 14، التي ستُعرض الأسبوع المقبل.

جدير ذكره أن مسلسل “السيد الخطأ” كان قد تعرّض للانتقاد من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، وطالب قناة “فوكس” التركية التي تعرض المسلسل بإيقافه، معتبراً أنّ المسلسل “يروّج للرذيلة والعري، ويجب أن لا يشاهد أطفالنا مثل هذه الامور”. وتساءل: “لماذا دائماً تنتجون مسلسلات تافهه”؟!