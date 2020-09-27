جورج الراسي يستعد لطرح أغنية جديدة ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع آدم

متابعة بتجــــــــــــرد: أكد الفنان اللبناني جورج الراسي في حديثٍ مع مجلة “روتانا”، أنه بذل جهداً كبيراً لنجاح أحدث أعماله “خليها فبالك”.

وقال إن “مخرج العمل حميدي مرعي أبدع كثيراً من أجل خروج الفيديو كليب في أفضل صورة”.

كما تحدث النجم اللبناني عن تفاصيل فيلمه الجديد مع الفنان آدم، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تابعوها في الحوار الآتي.

ما هو جديد الفنان جورج الراسي بعد “خليها فبالك” التي حققت نجاحاً كبيراً. وكيف كان العمل مع المخرج حميد مرعي في الفيديو كليب؟

أنا سعيد جداً بنجاح الأغنية، وبالفريق الذى بذل مجهوداً كبيراً لإنجاح العمل بدايةً من الكاتب والملحن صلاح الكردي، والموزع أحمد أمين.

أيضاً المخرج حمدي مرعي، أبدع كثيراً من أجل إنجاز الفيديو كليب بصورةٍ نالت إعجاب الجميع وأسعدتني على المستوى الشخصي.

أحضّر حالياً أغنية جديدة تحمل عنوان “وحدك أنتِ بحبك يا حدود لبنان“. وأتمنى أن يحبها الناس.

وتعتبر بالنسبة لي عملاً جيداً يحمل جهد جميع فريق العمل، وهي رسالة للوطن، الذى يمر بظروفٍ صعبة.

ما هو الفرق بين مجال الغناء حالياً وفي بداياتك؟

هناك فرق كبير بين الفن القديم والحالي. اليوم تغيرت الأمور كثيراً وأصبحنا في عصر السرعة والعولمة.

وهذه كلها أمور أثرت على مسيرة الفن بشكلٍ عام.

لكن على الرغم من ذلك، هناك بعض الفنانين الذين يقدمون فناً راقياً يعجب الجمهور ويحترم عقولهم. وهذا الأمر يشعرني بالتفاؤل.

من هي الشخصية التي وقفت إلى جانبك في بداياتك؟ وما هي النصائح التي وجهتها إليك؟

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الشحرورة صباح رحمها الله لها فضل كبير علي، وكان لها دور بارز في بداياتي لن أنساه أبداً.

ساندتني، وقفت إلى جانبي، وقدمت لي الكثير من النصائح التي ساعدتني على النجاح.

أما أهم ما تعلمته منها، فهو التواضع والأخلاق، لأنها كانت شخصيةً عظيمةً ومتواضعة.

ما هي تفاصيل الفيلم الجديد مع آدم؟

أشارك في فيلم مع مجموعةٍ مميزةٍ من الفنانين اللبنانيين، منهم الفنان آدم.

لكن التصوير متوقف حالياً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ونأمل في استكمال التصوير وعرضه للجمهور في أقرب وقت.

من برأيك هو المطرب الذي أثبت نفسه كممثل؟

هناك الكثير من المطربين، منهم مثلاً الفنان زياد برجي، أنا أحبه كفنان وممثل.

ما هي أخبار ابنك جو؟

ابني جو بخير، وكما يعرف الجميع أنني ووالدته انفصلنا، وهو يقضي وقته مع والدته ومعي، بحسب اتفاقي مع والدة ابني.

نحن متفقان على هذا الموضوع منذ انفصالنا، وأنا أحترمها جداً. وتجمعني بها وبعائلتها علاقة جيدة جداً.

ما هو دور السوشيال ميديا في حياتك؟

علاقتي بالسوشيال ميديا ضعيفة، ولا أتابعها جيداً. وتحفّظي الأول يتعلق بإقحام الأمور الشخصية وطرحها على مواقع التواصل.

هذا الأمر يؤثر سلبياً على الحالة النفسية للفنان، خصوصاً أن الجميع يرفض الكلام عن أمورٍ شخصية.