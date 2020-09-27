كارول سماحة و”لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون جديد!

خـاص بتجـــــــــرد: لا تزال الفنانة كارول سماحة تحصد أصداء أحدث أغنياتها Bon Voyage بعد مرور شهرين على إطلاقها، علمًا أنها كانت أوّل أغنية تصدرها بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي وضعت كافة إمكانياتها لتبصر الأغنية والكليب الخاص بها النور بطريقة راقية وضخمة تليق باسم النجمة اللبنانية التي تعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.

وعلمنا من مصادر خاصة بموقعنا أن كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” والمخرجة بتول عرفة يبحثون صيغة تعاون جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية Bon Voyage التي غنتها كارول باللغتين العربية والفرنسية. فهل سيكون المشروع الجديد أيضًا بلغتين أم أن الثلاثي يبحث عن لون موسيقي جديد؟

جدير ذكره أن Bon Voyage، الإصدار السابق الذي جمع كارول سماحة بشركة “لايف ستايلز ستوديوز” ارتكز على التجدد والإختلاف والإنفرادية، فجاء الكليب الذي أخرجته بتول عرفة على قدر توقعات الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات مرتفعة على موقع “يوتيوب”.

وأغنية Bon Voyage كتبت كلماتها كارول سماحة بمشاركة السورية كاملة خير وهي من ألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا.