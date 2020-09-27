بطل مسلسل "ذا ويتشر" يغادر الجزء الثاني.. ويكشف عن بديله

كشفت شبكة نتفليكس عن تغييرات جديدة في طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي (The Witcher) "ذا ويتشر".

وفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، أعلنت شبكة نتفليكس مغادرة بطل الموسم الأول من المسلسل، الممثل الدنماركي ثو راسموسن طاقم العمل، بعد أن كان يفترض به لعب دور إسكيل في الموسم الثاني، وحلول النجم باسيل إيدنبينز بدلا منه.

وذكر "راسموسن" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن سبب رحيله يعود إلى مشاكل في جدول أعماله، بسبب تأجيل المسلسل أكثر من مرة نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وغرّد "راسموسن": "للأسف وبسبب مشاكل في جدول أعمالي نظراً لظروف كورونا، لن أشارك في الموسم الجديد من ذا ويتشر".

وتابع: "الخبر حزين بالطبع، لكنني أشعر بالسعادة والامتنان عن كل الأيام التي قضيتها في الموسم الأول، لقد كان الجميع شغوفاً بالعمل".

وأكد الممثل خبر حلول "إيدنبينز" بديلاً له، ودعا الجمهور لاستقبال النجم الجديد بحفاوة، متمنياً لبقية طاقم العمل وافر الحظ.

مسلسل "ذا ويتشر" بطولة هنري كافيل، ويدور في عالم خيالي مليء بالوحوش والكائنات الخارقة.



