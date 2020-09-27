توم هانكس كلمة السر لإنقاذ "فورست جامب".. ماذا فعل؟

قال النجم الأمريكي توم هانكس إنه اضطر إلى إنفاق ماله الخاص في فيلم (Forrest Gump) "فورست جامب" بسبب رفض شركة الإنتاج استكمال العمل.

وفقا لموقع "مترو" البريطاني، كان المخرج الأمريكي روبرت زيميكس حريصا على تصوير الفيلم في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنه لم يستطع الحصول على تمويل كافٍ لاستكمال الفيلم.

وتدخل توم هانكس بنفسه لإنقاذ الفيلم، الذي صدر عام 1994، بناءً على طلب شخصي من المخرج، أن يشاركه تنفيذ العمل ويتبناه معه ولا يقتصر دوره على التمثيل.



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وأوضح "هانكس" أن مشهد تصوير جريه كان سيتكلف مبلغا ضخما ولذلك رفضت شركة الإنتاج "بارامونت" تصويره في ذلك الوقت، إلى أن تدخل هانكس ومخرج العمل وتقاسما المبلغ لتنفيذه.

وذكر "هانكس"، أن الفيلم درّ أرباحاً تقدر بـ 683 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، منها 65 مليون دولار لتوم هانكس وحده، وهو ما يعني أن تضحيته أتت ثمارها.

"فورست جامب" فيلم أمريكي، يدور حول رجل محدود الذكاء يحلم بالاجتماع بحبيبة طفولته من جديد.