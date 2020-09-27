الفنانة نادية العراقية ترد على المشككين في نسب أولادها

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/9/27 08:25 م بتوقيت أبوظبي
انتقدت الفنانة نادية العراقية حديث المشككين في نسب أبنائها على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر انتشار تعليقات مسيئة في حقها أفراد أسرتها.
ونشرت الفنانة فاتن فتحي، المعروفة إعلاميا بنادية العراقية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لأبنائها ووالدهم وقالت: "ايوه دول ولادي ووالدهم.. رجعتوا تنشرو صورهم وأقذر تعليقات.. بأي حق تشككو في النسب ياكلاب.. بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي.. انتو شفتم عايشه إزاي".
وأضافت: "الحسد والقر قعدوني من الشغل.. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي.. بطلوا قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم".
ونادية العراقية اشتهرت بتقديم أدوار ثانوية في العديد من الأعمال، وانتقلت إلى مصر عام 1977، ثم تزوجت من مصري وأنجبت 3 أبناء هم أدهم، مي ونيللي ومن أشهر أفلامها "أبو علي".
وفي عام 2012، قدّمت نادية العراقية عددا من المسلسلات العراقية ثم في 2015 شاركت في مسرحية "خو ماكو شي " مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.
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