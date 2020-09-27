تراند اليوم : "بلوغر" شهيرة تدخل العناية المركزة بعد حادث أليم

تعرضت البلوغر المصرية الشهيرة مروة حسن لحادث سير أليم مع زوجها وابنها، اليوم الأحد، على الطريق الصحراوي بالساحل الشمالي، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى لتلقي العلاج.



وأعلنت أيسل خالد ملكة جمال مصر لعام 2017، عبر "ستوري"، حسابها الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام"، عن الحادثة وكتبت في منشورها :"ادعوا لمروة حسن، عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم".

كما قالت فتاة تدعى رانيا، صديقة مقربة من "مروة" في منشور عبر "فيسبوك":"مروة عملت حادثة كبيرة و هي راجعة من الساحل هي وابنها وجوزها وهي في العناية المركزة ادعولها ارجوكم هي واسرتها ربنا ينجيهم ويقوموا بالف سلامة، ادعولها من قلبكم الدعاء بيرد القدر".

وأضافت رانيا:"مروة من انقى الناس اللي عرفتها و اتعاملت معاها مؤخرآ عفويتها خليتني انا نفسي كنت بلومها على حاجات حقيقي ربنا ما يوجعكيش في حبايبك و لا يوجعنا عليكي حبيبتي و هتقومي زي الفل".

