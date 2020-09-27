سواريز يقود أتلتيكو مدرديد لاكتساح غرناطة بسداسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 6 دقائق

أثبت المهاجم الأروغوياني لوي سواريز أنه لا زال من أفضل الهدافين في العالم، واكتفى سواريز بـ890 ثانية فقط ليبدأ رحلة تألقه مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، وذلك خلال مباراة غرناطة في الدوري الإسباني.

سواريز انتقل إلى أتلتيكو مدريد، الأسبوع الماضي، قادما من برشلونة بعد 6 سنوات قضاها في ملعب كامب نو، حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

وخاض المهاجم الأوروجواياني أولى مبارياته مع فريق العاصمة الإسبانية، الأحد، حيث جلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة غرناطة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 70، حل سواريز بديلا للمهاجم الإسباني دييجو كوستا، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بنتيجة 3-0.

الهدف الأول للأتليتي سجله دييجو كوستا، قبل أن يضيف أنخيل كوريا الهدف الثاني، بينما سجل جواو فيليكس هدف الفريق العاصمي الثالث.

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وبعد 103 ثواني فقط من نزوله بديلا، نجح سواريز في صناعة الهدف الرابع الذي سجله لاعب الوسط الإسباني ماركوس يورنتي في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 84، أي بعد 890 ثانية من نزوله، نجح سواريز في تسجيل أول أهدافه مع الأتليتي، بعدما رد له يورنتي الهدية،

وفي الوقت بدل الضائع، عاد سواريز ليسجل الهدف السادس لفريق العاصمة الإسبانية، لينهي المباراة بفوز “الروخيبلانكوس” 6-1.

وبات سواريز أول لاعب ينجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر خلال مباراته الأولى مع أتلتيكو مدريد في القرن الـ21.

وكانت هذه المباراة هي الأولى التي يخوضها أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي، بعدما تأجلت مباراتاه الأولى والثانية لمشاركته في دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس/آب الماضي.

أتلتيكو رفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد غرناطة عند 6 نقاط بعدما نجح في الفوز بمباراتيه الأولى والثانية في الدوري الإسباني.