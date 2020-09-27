تراند اليوم : كندة علوش تعود بـ”ضي القمر” عبر منصة Watch It

بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية، تعود الممثلة السورية كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال المسلسل المصري “ضي القمر”.

وطرحت شركتا “أروما” و”سينرجي” الإعلان التشويقي للعمل مؤخراً، وبدأ عرض أولى حلقاته، السبت، 26 سبتمبر/أيلول، على قناة DMC بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

يتكون “ضي القمر” من 10 حلقات، وتجسد كندة دور “الشيف عاليا”، التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.

وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية، مثل الخيانة والشك.

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“ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبدالله محمود، مروة عيد، ريهام محيي، وياسمين موافي.

وعلى صعيد آخر تستعد كندة للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، منها فيلم “بلالين” من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.