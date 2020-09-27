مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن ملصق دورته الرابعة

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ايلاف من الرياض: أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، صاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركزالجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

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صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم. بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

أعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19. يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للسادة الحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.

سيقام مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة ما بين 23-31 اكتوبر 2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، ذراع المهرجان الخاصة بالصناعة، في الفترة ما بين 25-29 أكتوبر 2020.