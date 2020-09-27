تراند اليوم : أميرة رضا تقدم أغاني الزمن الجميل على مسرح الهناجر

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، فعاليات برنامج عودة الروح الذى ينظمه القطاع، مساء أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وشدت الفنانة ” أميرة رضا “، لأول مرة على مسرح ساحة مركز الهناجر ، بباقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل، منها “مصر الجميلة، مدام تحب بتنكر ليه، تخونوه، أهو ده اللي صار، ميدلى من أشهر أغاني فيروز، اشكي لمين، يا شمس غيبي، ميدلي لعمرو دياب”، إلى جانب فاصل موسيقى، وباقة من الأغانى باللغة الإنجليزية.

يذكر أن الفنانة أميرة رضا ، قد غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي عقد بأسوان.

ومن المقرر أن يستمر قطاع شئون الإنتاج الثقافي فى تقديم برنامج عودة الروح فى السابعة والنصف مساء يوميا حتى ٣٠ سبتمبر الجارى، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيها.