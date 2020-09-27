تراند اليوم : حمادة هلال يحيي حفل ملوك وملكات الجمال للأطفال.. تفاصيل

يستعد الفنان حمادة هلال لإحياء الحفل الأول من نوعه لملوك وملكات جمال الأطفال لصالح إحدى شركات التجميل في الثاني من أكتوبر المقبل بالزمالك، واكد هلال أنه سعيد بمشاركته في هذا الحفل خاصة

وأنه سيغني لجمهوره القريب إلي قلبه وهم الأطفال، فهو يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي.

وأضاف قائلا ” اشكر القائمين علي المهرجان لملوك وملكات الجمال للأطفال لإختياري لإحياء هذا الحدث المهم والذي يعد أول مسابقة في مصر متخصصة للأطفال،

حتي أتمكن من أن أشاركهم فرحتهم بنجاحهم في هذا اليوم، فأنا مرتبط بالأطفال بشكل كبير جدا، ولذلك أقدم لهم من وقت لآخر أغاني خاصة بهم، فالطفل ذكي جدًا ولا يقبل أي أغنية،

فهوأذكى من الشخص الكبير، وبالتالي لابد وأن تجذبه الأغنية حتي يسمعها” مشيرا أن ارتباطه بأغاني الأطفال كان بسبب حبه لها منذ طفولته، وأنه سيقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه منها الفأر السندق وسبونج بوبو وجمالها.

وعلي الجانب الآخر أكد د.عزت سامي صاحب فكرة المسابقة وأحد القائمين عليها أنه اختار حمادة هلال لعلاقته الوطيدة بالأطفال ولشعبيته بينهم وقدرته علي التفاعل معهم والعكس،

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وعن المهرجان قال “علي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا لنا، وعلي الرغم من طول فترة التصفيات التي أستمرت لأكثر من 300 يوم،

حيث بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم لتنتهي ببداية شهر مارس من العام الماضي، إلا أن جائت الكورونا مما أضطرنا لتأجيل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم”.

وأضاف “لذلك سنقدم 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر Facebook منذ أيام قليلة”.

كما اوضح محمد منير منظم الحفل أنه سيضم العديد من الفقرات المسلية، وسيشارك حمادة هلال بفقرة غنائية أثناء الحفل وأيضا في توزيع الجوائز للفائزين والذين سيتم إختيارهم من خلال لجنة تحكيم مكونة من عدد من النجوم،

كما يستضيف الحفل نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الأجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع، وتتضمن الفقرات أفتتاحية بكلمة يلقيها دكتورعزت سامي رئيس المهرجان ودكتور شريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان.