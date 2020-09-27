تراند اليوم : شريهان تنعي المنتصر بالله.. بكلمات مؤثرة- شاهد

نعت الفنانة شريهان الفنان المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كتبت شريهان عبر حسابها على Twitter ووصفت الخبر أنه أوجع قلبها، متذكره تعاونهما معا.

قالت: “خبر يوجع القلب المنتصر بالله في ذمة الله، إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك إلى شارع محمد علي.. لن انساها ولن أنساه أبداً، في سلام الله يا منتصر بالله”.

كان المنتصر بالله قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 بعد إصابته بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعند عودته لم يستمر ‏طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

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المنتصر بالله حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصا الكوميدية، ولكنه لم يحصل على البطولة المطلقة.

تزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة، أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية

ومن أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي،

المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.