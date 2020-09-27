رنا صلاح الدين - وقدم حماقي على خشبة المسرح باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الشهيرة سواء كانت القديمة أو الحديثة.
ونشر حماقي صور من لحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق قائلًا:"يارب تكونوا اتبسطتوا بحفلة امبارح، وقريب إن شاء الله نرجع نشوف بعض تاني على المسرح وأسمع صوتكم بتغنوا معايا ".
وكان قد أطلق المطرب محمد حماقي أغنية جديدة بعنوان "هو ده حبيبي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويتعاون حماقي في هذه الأغنية للمرة الثانية مع المستشار تركي آل الشيخ، بعدما تعاون من قبل في أغنية "خدني إليك"، وهي واحدة ضمن أغنيات ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، واستطاعت أن تلاقي نجاحًا وتفاعل من الجمهور.
أغنية "هو ده حبيبي" من كلمات تركى آل الشيخ، ومن ألحان المصري عمرو مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حماقي بعد حفل السعودية: "قريب أسمع صوتكم بتغنوا معايا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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