شاهد سيلفي سمية الخشاب على البحر

رنا صلاح الدين - تحرص الفنانة سمية الخشاب، دائمًا على أن تشارك جمهورها لحظات عطلتها الصيفية التي تستمتع بها الوقت الحالي.

ونشرت سمية، صورها الجديدة، أمام البحر التي ظهرت بها بإطلالة صيفية مرتدية بادي كت وفوق رأسها "قبعة"، مع نظارة شمسية، وعلقت عليهم من خلال حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، قائلة:" باحب اثنين سوا ياهنايا في حبهم ..الميه والهوا طول عمري جنبهم".

سمية الخشاب

سمية الخشاب

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سمية الخشاب

على جانب آخر اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد "صابر وراضي" خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية "عربيّة أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".