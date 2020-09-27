بعد طلاقها.. نادين نسيب نجيم تكشف مواصفات فارس أحلامها

رنا صلاح الدين - حلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "قعدة رجالة" الذي يعرض على قناة OSN، تقديم قيس نجيب ونيقولا معوض وخالد سليم، والتي سجلتها قبل إصابتها في حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

تحدثت نادين، خلال الحلقة، عن أسباب الانفصال بين الرجل والمرأة في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أنها تحب مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء.

وكشفت عن مواصفات فارس أحلامها، الذي تحب العيش معه دون أن تشعر بملل؛ حيث قالت إنه لابد أن يشبهها 100 % يحب الأشياء التي تحبها ويحب مميزاتها وعيوبها أيضاً، بالإضافة إلى أن تكون شخصيته مرحة وحنون، وأن تشعر بأنه صديقها المفضل.

الفنانة اللبنانية أكدت أنها شخصية لا تحب الدراما في الحياة، لكنها بمجرد أن تبدأ في البكاء لا يمكن السيطرة عليها.

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وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم قد أعلنت منذ ما يقرب من عام، انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

الفنانة اللبنانية أضافت: "ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".

نادين نسيب نجيم وطليقها