بالفيديو.. زينة مكي تفاجئ الجميع وتعلن زواجها بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة اللبنانية زينة مكي الجميع بإعلان زواجها من الفنان نبيل خوري، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

الفنانة اللبنانية نشرت تيزر كليب قامت بإخراجه لزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "كل حياتي من أنا وصغيرة كنت كل ما اسمع غنية وانغرم فيها.. اتخيلها براسي متل الفيلم وارسم كل المشاهد براسي".

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وأضافت: "ما كنت متخيلة بيوم من الأيام إنوّ أول فيديو كليب من إخراجي رح يكون لزوجي... نبيل خوري كان شخص غريب فات عحياتي و كتبلي هالغنية قبل ما نلتقى، و بعتلي ياها.. ما عرفت شو حِسّ بوقتا".

وتابعت: "بعد فترة اتصل فيي و قللي: عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الغنية" - مرق الوقت .. حَضّرت الفكرة - صار يللي صار بلبنان".

واختتمت كلامها، قائلة: :بدّي قلكن إنّو نبيل خوري الشخص الغريب يللي طلب مني اشتغل معو على "غنّيتي" من كم شهر .. صار اليوم جوزي. احضرو كل الكليب اليوم الساعة ٥ بتوقيت بيروت".