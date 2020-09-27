فيديو| 4 أسباب حولت فان ديزل من عالم الأكشن للمشاعر الحساسة

رنا صلاح الدين - تحول النجم العالمي فان ديزل من نجم سينمائي شهير، إلى عالم الموسيقى والغناء، بعدما أصدر أغنية "Feel Like I Do".

وجاء طرح أغنية "Feel Like I Do"، والتي عمل عليها فى فترة الحظر في ظل توقف تصوير الأعمال الغنائية، حيث أنها تكشف عن موهبة ديزل في ذلك المجال.

وتعد تلك الأغنية، هي المشروع الفني الأول لفان ديزل، بعدما طرح في الفترة الماضية، فيلم "Bloodshot"، والذي لم يحقق أي نجاح في دور العرض السينمائي بسبب جائحة كورونا.

ويستعرض "الخليج 365"، في النقاط الأتية، الأسباب التي دفعت فان ديزل للاتجاه لعالم الغناء:

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1- تسبب فيروس كورونا، في تعطيل نشاط السينما العالمية، وهو ما جعل الكثير من المشاهير يبحثون، عن مواهب جديدة قادرين على إظهارها أمام الجماهير.

2- قرر فان ديزل إلا يبتعد عن الأضواء، حيث أنه فضل التواجد على الساحة الغنائية باطلاقه أغنية "Feel Like I Do"، وهى بالتأكيد الخطوة التى جعلته يتصدر عناوين الصحف العالمية.

3- خطوة فان ديزل، بالاتجاه نحو الغناء ليست الهدف منها فقط استعراض مهاراته الغنائية او البقاء فقط تحت الأضواء، لكن بالتأكيد كانت واحدة من الأهداف هى اكتساب فئة جديدة من المعجبين.

4- من الأسباب التي جعلت فان ديزل يتجه نحو عالم الغناء، عدم تحقيق فيلمه الأخير "Bloodshot"، أي نجاح في شباك تذاكر السينما العالمية والذي طرح في بداية أزمة كورونا.