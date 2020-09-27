نشرة هوليود| سيلينا جوميز تدمر حياة صديقتها وبن أفليك يعود لمنزله القديم

رنا صلاح الدين - شهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.

ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":

1- كشفت تقارير إعلامية، أن ديمي لوفاتو أصيبت بأذى من الشائعات التي أظهرت علاقة بين النجمة سيلينا جوميز وخطيبها ماكس إيريش، وهو ما تأكد من تغريداته السابقة.

2- أعلنت شركة "DC Movie"، أنه يجرى حاليا مفاوضات نهائية مع الممثل ألديس هودج للمشاركة فى فيلم "Black Adam" بجانب النجم العالمى داوين جونسون.

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3- سينتقل النجم بن أفليك مع خطيبته آنا دي أرماس، إلى منزله الذي كان يعيش فيه رفقة زوجته السابقة جينيفر جارنر، قبل الطلاق في عام 2015.

4- أعلنت النجمة مادونا انها تستعد حاليا لإطلاق عطر جديد يحمل اسم ألبومها "Madame X"، والذى أطلقته فى عام 2019 وحقق نجاح مذهل حول العالم.

5- كشفت تقارير هندية، أن مكاتب السلطات الأمنية تستجوب الممثلة ديبيكا بادوكون، إحدى أشهر الممثلات في الهند، للكشف عن علاقتها بأي شيء متعلق بتجارة المخدرات.