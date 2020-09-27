أولاد الأمير وليام وكيت ميدلتون يلتقون نجمهم المفضل

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك دوق كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون صورتين رائعتين لأطفالهما الثلاثة “الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس” تجمعهم مع نجمهم المفضل وصديق العائلة الخاص عالم الطبيعة البريطاني السير “ديفيد أتينبورو”.

وظهر الأمير وليام إلى جانب زوجته كيت وأولادهما في حديقة قصر كنسينغتون في لندن إلى جانب ديفيد الذي يعد المخرج المفضل للأمير جورج حيث إنه من أشد المعجبين به.

وبدت السعادة العادمة واضحة على الأميرة شارلوت أيضاً حيث بدت متحمسة للغاية وتضع يديها على وجهها لسعادتها برؤية ديفيد أمامها.

وشارك وليام وعائلته ديفيد في مشاهدة عرض فيلمه الروائي المقبل بعنوان A Life On Our Planet في الهواء الطلق في حديقة القصر.

Advertisements

من جهة أخرى استطاع السير “ديفيد أتينبورو ” التفوق على الممثلة جينيفر أنيستون و حطم الرقم القياسي الأسرع في الحصول على مليون متابع على تطبيق انستغرام منذ لحظة انضمامه للحساب قبل أيام.