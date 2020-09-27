نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على جولة في منزل الممثلة هيلاري داف مغلقة

متابعة الخليج 365: تقول الممثلة الأميركية هيلاري داف في حديثها إلى مجلة Architectural Digest، لدى سؤالها عن السبب الذي دفعها لشراء منزلها المبني على الطراز الجورجي على مساحة 5260 قدماً مربعاً، والذي تعيش فيه مع وليدها منذ ما يقارب عقداً من الزمن: «ينتقل الكثير من الناس إلى بيفرلي هيلز للاستمتاع بالمناظر المحيطة». وتضيف هيلاري أنها أحبت المنزل لأنها شعرت فيه بأجواء من الحميمية، فكل شيء فيه مهندس بشكل منظم، ويعجبها الفناء الخارجي المحاط بجبل مرتفع.

وكانت الممثلة تركت منزلها الواقع على بحيرة تولوكا في لوس أنجلوس، بحثاً عن منزل يشعرها أكثر بالخصوصية، لأنها في تلك الفترة كانت حاملاً وعلى وشك إنجاب طفلها الأول، وكان المصورون يلاحقونها في كل مرة تخرج فيها من منزلها لزيارة منزل والدتها في الحي ذاته مما شكل كابوساً حقيقياً بالنسبة لها. ومنذ انتقالها للعيش في بيفرلي هيلز، أجرت عمليتي تأهيل على المنزل، وقامت بإعادة هندسته داخلياً وتخلصت من الألوان الداكنة، لتشعر أكثر بأنها في منزلها هي. وأشارت هيلاري إلى أنها تحرص على الاستثمار في الأثاث، بحيث تشتري ما هو قابل لإعادة الاستخدام بطرق مختلفة.

دعونا نلقِ نظرة على بعض الصور للمنزل ذات الخصوصية المطلقة وألوانه المفرحة.