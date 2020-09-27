- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من أنهن جميلات وجذابات، إلا أن الكثير من حياة النجمات العالميات لا تخلو من بعض التصرفات والعادات السيئة التي يقمن بها٬ فمنهن من يدخّن وهناك من يشرب القهوة بكثرة ومنهن من يمضغ العلكة من دون توقف.
تعرفوا إلى أبرز العادات السيئة التي تقوم عليها نجمات هوليوود:
بريتني سبيرز وأوليفيا وايلد: قضم الأظفار
سارة جيسيكا باركر وهالي بيري: عضّ الشفاه
جيسيكا سيمبسون وأديل: مضغ العلكة
جينيفر لوبيز وصوفيا فيرغارا: شرب القهوة
لانا ديل ري وكاثرين هيغل: التدخين
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم أبرز العادات السيئة لنجمات هوليوود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.