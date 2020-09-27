إليكم أبرز العادات السيئة لنجمات هوليوود

متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من أنهن جميلات وجذابات، إلا أن الكثير من حياة النجمات العالميات لا تخلو من بعض التصرفات والعادات السيئة التي يقمن بها٬ فمنهن من يدخّن وهناك من يشرب القهوة بكثرة ومنهن من يمضغ العلكة من دون توقف.

تعرفوا إلى أبرز العادات السيئة التي تقوم عليها نجمات هوليوود:

بريتني سبيرز وأوليفيا وايلد: قضم الأظفار

سارة جيسيكا باركر وهالي بيري: عضّ الشفاه

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جيسيكا سيمبسون وأديل: مضغ العلكة

جينيفر لوبيز وصوفيا فيرغارا: شرب القهوة

لانا ديل ري وكاثرين هيغل: التدخين