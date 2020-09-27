نجوى كرم تطلق مبادرة “لبنان الحياة”.. وأصالة أول المشاركين

متابعة بتجـــــــــــــرد: في مبادرة وطنية لافتة منها، وجّهت النجمة اللبنانية نجوى كرم دعوة إلى جميع الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورة جميلة من مختلف المناطق في لبنان، رغبةً منها في تسليط الضوء على جمال لبنان رغم كل الظروف الصعبة التي يمرّ بها بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي في البلد.

وقالت نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “دعوة منّي لكلّ الذين معنا أو ضدنا، لكلّ المصوّرين والرسّامين والنحاتين ولكل شخص فينا يحبّ لبنان، لبناني أو مش لبناني انّ يشاركنا بصورة حلوة أو فيديو جميل عن بلدنا الجميل مع اسم المنطقة، تحت هذا الهشتاغ #لبنان_الحياة”.

وتجاوب العديد من رواد مواقع التواصل ومشاهير الفن مع دعوة نجوى كرم بنشر صور جميلة من ختلف المناطق في لبنان، وأبرزهم الفنانة السورية أصالة نصري التي قالت في تعليقها على دعوة نجوى: “ما أجمل الّلي عمّ تطلبيه من النّاس .. لأنّه كلّ هالصّور الحلوة مجمّعه بوجداننا ومرسومة بخيالنا .. لبنان حتّى لمّا بيتعب حلو لأنّه هوّه بيعرف إنّه راجع أحلى ممّا كان كونه الألمّ كمان أصعب ممّا كان #لبنان”.

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لترد عليها نجوى كرم: “لأنّك أصيلة وبتحبّي لبنان”.

من جهة أخرى، أطلقت شمس الغنية نجوى كرم العد العكسي لانطلاق عرض البرنامج العالمي بصيغته العربية “ذا فويس سينيور” على قناة mbc1 بتاريخ السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل وذلك بعد تأجيله في آذار الفائت.

في نفس السياق، بدأت قنوات MBC عرض البرومو الخاص بالبرنامج “ذا فويس سينيور” وهو عبارة عن أصوات غنائية فوق الستين تم تصويره في استديوهات MBC في بيروت تحت إدارة وإشراف النجوم – المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين اختاروا أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي. تولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.