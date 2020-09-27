سجل البرومو الدعائي لكليب أغنية "والله وتفارقنا"، للفنانة أصالة، أكثر من 170 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
"والله وتفارقنا" تضمنت ألبوم أصالة الخليجي الجديد "لاتستسلم"، والذيي تم طرحه حلال منتصف سبتمبر الجاري، وحققت الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، من كلمات:العالية، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور.
ضم الألبوم 20 أغنية خليجية، من ضمنهم "اشتقت لك، وش كنت أقول، ماعرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبتـ والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر برومو "والله وتفارقنا" لأصالة يحقق أكثر من 170 ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.