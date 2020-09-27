برومو "والله وتفارقنا" لأصالة يحقق أكثر من 170 ألف مشاهدة

سجل البرومو الدعائي لكليب أغنية "والله وتفارقنا"، للفنانة أصالة، أكثر من 170 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

"والله وتفارقنا" تضمنت ألبوم أصالة الخليجي الجديد "لاتستسلم"، والذيي تم طرحه حلال منتصف سبتمبر الجاري، وحققت الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب"، من كلمات:العالية، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور.

ضم الألبوم 20 أغنية خليجية، من ضمنهم "اشتقت لك، وش كنت أقول، ماعرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبتـ والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

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