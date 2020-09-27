"بعد 21 عاماً.. محمد صبحي ينشر صور من كواليس مسرحية"وجهة نظر

نشر الفنان الكبير محمد صبحي مجموعة صور نادرة من كواليس مسرحية"وجهة نظر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
وظهر"صبحي" من خلال الصور برفقة أبطال المسرحية، وعلق عليها قائلاُ:"من كواليس مسرحية وجهةنظر عام : ١٩٨٩"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن مسرحية "وجهة نظر" بطولة محمد صبحي، عبلة كامل، هاني رمزي، رياض الخولي، من تأليف: لينين الرملي، إخراج: محمد صبحي
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