"بعد 21 عاماً.. محمد صبحي ينشر صور من كواليس مسرحية"وجهة نظر

نشر الفنان الكبير محمد صبحي مجموعة صور نادرة من كواليس مسرحية"وجهة نظر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وظهر"صبحي" من خلال الصور برفقة أبطال المسرحية، وعلق عليها قائلاُ:"من كواليس مسرحية وجهة

نظر عام : ١٩٨٩"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن مسرحية "وجهة نظر" بطولة محمد صبحي، عبلة كامل، هاني رمزي، رياض الخولي، من تأليف: لينين الرملي، إخراج: محمد صبحي

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وصفوت غطاس، وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة ويأتي لهم عرفة الشواف (محمد صبحي) الأعمى الذي كان في السجن وخرج فيأتي إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم.