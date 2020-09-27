الأحد.. ليلة إنشاد دينى مع "وصلة سماع" بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إنشاد ديني للفريق المميز "وصلة سماع"، وذلك خشبة على مسرح النهر، يوم الأحد المقبل4 من أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً. يوم الأحد المقبل4 من أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً. يتكون فريق "وصلة سماع" من مجموعة من المنشدين يقومون بأداء عدد من الأناشيد والابتهالات بشكل احترافي، وقام الفريق بإحياء عدد من الأمسيات والاحتفالات الدينية.

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