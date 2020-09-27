الخميس.. كوكب الشرق تغني "اسأل روحك" و"بعيد عنك" بمسرح الساقية

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم، مساء الخميس الموافق 1 من أكتوبر، تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر.

وومن المقرر أن يقدم مجموعة أغاني لكوكب الشرق منهما "اسأل روحك" و"بعيد عنك"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

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تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006

بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.