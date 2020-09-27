محمد إمام لـ رياض الخولي: اتشرفت بالشغل معاه

نشر الفنان محمد إمام، فيديو قصير للفنان رياض الخولي أثناء استضافته في برنامج "صاحب السعادة" مع إسعاد يونس، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". حيث ذكر الفنان رياض الخولي تفاصيل عمله مع إمام في مسلسلهم " هوجان" وقال: "شهادة حق ..محمد فنان موهوب جداً ، وبيحب شغله جداً، وأنا سعدت بالشغل معاه". تفاصيل عمله مع إمام في مسلسلهم " هوجان" وقال: "شهادة حق ..محمد فنان موهوب جداً ، وبيحب شغله جداً، وأنا سعدت بالشغل معاه". وعلق محمد علي الفيديو قائلاً: الفنان الكبير رياض الخولي اللي اتشرفت بالشغل معاه. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد" الذي تم عرضه هذا العام، تأليف أحمد خالد موسى، إخراج تامر إبراهيم، وشاركه البطولة: أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، احمد العوضي.

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