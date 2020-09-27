محمد رمضان يروج للقائه مع الاعلامية ايمان الحصري

روّج الفنان محمد رمضان، لـ لقائه الحصري مع الاعلامية إيمان الحصري ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "انستجرام" .

ونشر رمضان صورة له برفقة الاعلامية إيمان الحصري من أمام قصر البارون، وعلق قائلاً : "لقاء حصري " ، ومن المقرر عرض الحلقة على شبكة قنوات "DMC" في برنامج "مساء DMC".

ويشار الى ان اخر اعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، بطولة روجينا واحمد زاهر ، تاليف واخراج محمد سامي ، انتاج شركة سينرجي . الاعلامية إيمان الحصري من أمام قصر البارون، وعلق قائلاً : "لقاء حصري " ، ومن المقرر عرض الحلقة على شبكة قنوات "DMC" في برنامج "مساء DMC".ويشار الى ان اخر اعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، بطولة روجينا واحمد زاهر ، تاليف واخراج محمد سامي ، انتاج شركة سينرجي .

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