سعر تذكرة حفل هشام خارما في الأوبرا

يستعد الموسيقي هشام خارما، لحفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية على مسارحها.
يقام الحفل يوم الجمعة المقبل، 2 أكتوبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً على مسرح النافورة المفتوح،على أن يكون سعر التذكرة موحدًا لجميع الفئات بقيمة 160 جنيهًا.
أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ
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