منى ممدوح تعايد ريهام حجاج بمناسبة عيد ميلادها

عايدت الفنانة منى ممدوح، الفنانة ريهام حجاج بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منى صورة لها برفقة ريهام حجاج من الحفل،

وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا ريكا، كل سنة وأنتي في صحة وسعادة ونجاح وراحة بال يارب يا حبيبتي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لريهام سنة سعيدة.يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح فيلم "ولاد رزق2" ، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داوود وكريم قاسم، إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.