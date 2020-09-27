أحلام تجري 3 مسحات لكورونا بعد عودتها للإمارات

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لـ 3مسحات لكورونا، وذلك بعد وصولها إلى الإمارات قادمة من السعودية، حيث كانت قد شاركت فى الاحتفال بالعيد الوطنى الـ 90 للسعودية.
الفنانة الإماراتية قامت باتباع الإجراءات الاحترازية داخل منزلها،وعدم الاختلاط بأولادها وزوجها حتى تتأكد من عدم إصابتها بفيروس "كورونا".
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أحيت مؤخرا حفلا ضخما بمدينة الملك عبدالله بجدة، والذى كان حفلا بدون جمهور، حفاظا على سلامة المواطنين.
يذكر أن أحلام قد تحدثت من قبل عن أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنها جعلتها تعيد حساباتها فى أشياء كثيرة، حيث كتبت:"ولله الحمد سنتذكر هذه السنة الصعبة التى نمر بها.. إنما أسأل الله أن تكون ذكرى فقط نحكى بها للأجيال القادمة بأن اجتاح عصرنا فيروس اسمه كورونا وجعلنا نختبئ فى بيوتنا خوفاً أن نصاب به نحن وأولادنا".
وأضافت: "جعلنا ليس فقط نعيش فى الحجر إنما جعلنا نتفكر في أشياء كثيرة كانت تغيب عنا وجعلنا نعيد حساباتنا فى أشياء كثيرة نعم وتعلمنا من هذا الفيروس الكثير وسيبقى ذكرى، الله تعالى وهبنا نعما كثيرة وأشياء جميلة تستحق أن نحيا من أجلها الحمد لله أولاً وأخيراً وشكراً كورونا تعلمنا منك الكثير فى مدرسه الحياة أهم مدرسة".
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