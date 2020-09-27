بعد اتهامات بـ"الشذوذ" وسوء السلوك.. فنانات بالحجاب: "اللهم الثبات"

رنا صلاح الدين - اتخذن بعض الفنانات الأسابيع الماضية قرار مفاجئ بارتداء الحجاب، ومنهن من اختارن البعد عن الأضواء والشهرة وآخرون سيتسمرين في عالم التمثيل ولكن من خلال ظهورهم بالشكل الجديد وهو الحجاب.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور الآتية أبرز الفنانات اللواتي ارتدين الحجاب..

داليا ابراهيم

فاجأت الفنانة داليا إبراهيم، جمهورها بارتدائها الحجاب بعد 3 شهور من إعلان اعتزالها الفن.

ونشرت داليا صورها الجديدة وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستطاعت أن تنال الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

وكانت قد أعلنت داليا ابراهيم، اعتزالها عالم الفن، فى يونيو الماضى.

وكتبت داليا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا".

داليا ابراهيم

مي فخري

في خطوة تفاجئ بها الجمهور، قررت الفنانة الشابة مي فخري، أن ترتدي الحجاب وهو ما آثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكتفي مي، بإعلانها ارتداء الحجاب، بل حرصت على حذفت جميع صورها الجريئة خاصة التي ظهرت فيها وهي مرتدية المايوه الفترة الأخيرة، وتركت صورها بالحجاب فقط، وهو الأمر الذي آثار التسآولات حوله تركها مجال التمثيل أيضًا.

ونشرت فخري، صورتها بالحجاب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانة.اللهم الثبات ".

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مي فخري

أميرة شرابي

انضمت الفنانة الشابة أميرة شرابي، إلى قائمة الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب، حيث فاجأت جمهورها بنشرها صورة جديدة بالحجاب عبر خاصية الـ"ستوري"، بموقع "انستجرام"، معلقة:"اللهم الثبات"، ولكن لم تعلن اعتزالها التمثيل.

وكانت آخر ما كتبته أميرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قبل ارتدائها الحجاب:"أخي العزيز أختي العزيزه أنا والعياذ بالله من كلمة أنا وصلت لمرحلة في حياتي مش عايزه حاجه من حد الحمدلله بنيت بيني وبين ربنا وصال.. بقيت كل الي نفسي فيه بطلبه من ربنا والحمدلله حبيبي ربنا مش حرمني من حاجه حتى الي بطلبه وربنا عارف إنه مفهوش خير ليا يحرمني مني بس بيعوضني بلي أحسن ماتمانيته.. ولو مادنيش خالص أنا راضية عشان سبحانه الأعلم بالأصلح لي في ديني ودنيتي".

اميرة شرابي

ولم تكن داليا ومي وأميرة هن الفنانات الوحيدات اللاتي اتخذن هذا القرار فقد سبقهن أكثر من نجمة وكان أبرزهن الفنانة حنان ترك، التي تعد من الفنانات اللاتي التزمن التزام تام بالحجاب، حيث قررت الابتعاد عن الشهرة رغم أن حققت نجاحات كثيرة.

وظهرت حنان في أعمالها الأخيرة التي قدمتها وهي بالحجاب، ولكنها اتخذت قرار الابتعاد عن المجال والتركيز في حياتها الشخصية.

حنان ترك

وتنضم لتلك النجمة، الفنانة اللبنانية أمل حجازي، التي قررت ارتداء الحجاب، فهي حريصة دائمًا على التواصل مع جمهورها من خلال نشر صور جديدة تؤكد أنها مازالت على موقفها.

واتهمت أمل، في فترة ما بالشذوذ الجنسي، بسبب فيديو كليب "بياع الورد"، التي ارتدت فيه قميصا كتب عليه رموز تشير إلى شركة متخصصة في بيع ملابس "المثليين"، وقررت الدفاع عن نفسها قائلة:" "أنا فتاة محافظة وعائلتي كذلك، ولا يمكن أن أفعل أشياء تغضب الله أو تناقض مبادئي".

امل حجازي