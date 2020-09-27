صور| بن أفليك ينتقل لقصره الجديد مع حبيبته آنا دي أرماس

رنا صلاح الدين - يستعد النجم الهوليودي الشهير بن أفليك، للانتقال لمنزله الجديد، رفقة خطيبته النجمة الكوبية آنا دي أرماس، بعد فترة ليست بالقصيرة من بحثهما عن بيتا.

وسينتقل بن أفليك مع آنا دي أرماس، إلى منزله الذي كان يعيش فيه رفقة زوجته السابقة جينيفر جارنر، قبل الطلاق في عام 2015.

بن أفليك

وتبلغ قيمة المنزل الذي يمتلكه بن أفليك وسينتقل للعيش فيه، بـ نحو 20 مليون دولار أمريكي، والواقع بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

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ولن يبتعد بن أفليك عن أبنائه، بالانتقال لمنزله السابق رفقة حبيبته دي أرماس، خاصة أن البيت مجهز بكافة وسائل الترفية لأبنائه.

ويتكون المنزل من 7 غرف نوم، بالإضافة لمسبحين، كذلك يتواجد في البيت، موقع مخصص لألعاب الأطفال.

بن أفليك

وتبلغ مساحة المنزل الذي سينتقل له بن أفليك وآنا دي أرماس، "13453" قدما، حيث أنه يقع في حي هوليود، الذي يعيش فيه كبار مشاهير المجتمع الأمريكي.