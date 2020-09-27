رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري علي ربيع عن البوستر الدعائي الثاني لفيلمه الجديد "الخطة العايمة"، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
الفنان المصري علق على البوستر، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "يوم ٦ أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي #فيلم_الخطه_العايمه بأمر لله".
وكشف البوستر عن أسماء الشخصيات، حيث ظهرت الفنانة غادة عادل تمسك بلوحة مكتوب عليها "ياسمين"، وكتب على لوحة علي ربيع "حمزون"، أما محمد عبد الرحمن "على الله"، فيما كتب على اللوحة الي يمسكها الفنان عمرو عبد الجليل "مين ده؟".
وفيلم "الخطة العايمة" تدور قصته حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التى كانت تعمل معهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك، لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم، فتختار غادة عادل 2 من المكفوفين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن"، ويتم تدريبهما لسرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.
والفيلم من بطولة علي ربيع، وغادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف عبدالوهاب وكريم كيمز.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع يكشف عن "البوستر" الثاني لفيلمه "الخطة العايمة".. وهذه أسماء الشخصيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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