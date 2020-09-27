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بالصور.. زوجة المنتصر بالله وبناته يظهرن بملابس بيضاء في جنازته

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رنا صلاح الدين - أقيمت جنازة الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله بكنيسة أبو سيفين بالمهندسين، منذ قليل.

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زوجة الفنان الراحل وبناته الثلاثة ظهرن في الجنازة مرتدين ملابس باللون الأبيض، على عكس السائد في الجنازات، وهو ارتداء الملابس السوداء.

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وقد حاولت زوجة المنتصر بالله وبناته التماسك اثناء تلقي التعازي من الحضور، بينما كانت زوجته تجلس أغلب الوقت ولا تستطيع الوقوف من شدة الحزن.

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وكان قد توافد عدد من الفنانين للمشاركة فى الجنازة، منهم المخرج ماندو العدل، والفنان أحمد بدير، والفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

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ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك.

3fb9100403.jpgزوجة المنتصر بالله وبناته

وكان الفنان الكوميدي المنتصر بالله، قد توفي أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض.

b8b0c2a362.jpgزوجة المنتصر بالله وبناته

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