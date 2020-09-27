ماجي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد ابنها: برفع راسي كل ما بدّي بوسو

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن بعيد ميلاد ابنها "ريان"، والذي أتم عامه الـ 16.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة لابنها من حمام السباحة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "متل اليوم من ١٦ سنة الله هداني صبي قمر.. هلأ صار شاب بيسوى الدني كلا".

وأضافت: "برفع راسي كل ما بدّي بوسو وبشكر الله على أغلى هدية.. الله يحميك يا ماما يا سندي وسعادتي ويا نور عيوني.. الله يعطيك الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر.. الله يحميلي اياك ريان".

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يُذكر أن ماجي بوغصن متزوجة من المنتج اللبناني جمال سنان، صاحب شركة «إيغل فيلمز» وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما «يارا وريان».

وكانت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن قد شنت مؤخراهجومًا حادًا على المسئولين عن حادث انفجار بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء ٤ أغسطس.

ماجي قالت، في تسجيل صوتي لها لإذاعة بوديو الإلكترونية: "نحن نمر بأسوأ مرة بحياتنا خسرنا كل شيء وخسرنا مستقبلنا، وراح نخسر مستقبل أولادنا، صحتنا وحياتنا ويومياتنا، البلد منهار اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، بيروت انهزت واحترقت، مرت بأسوأ ظرف".

وأضافت: "الله يرحم الشهداء ويصبر أهلهم وتشفي كل المصابين وكل اللي بيحبوهم ويبحثوا عنه يجدوهم ويكونوا بصحة جيدة، والله لا يسامح من كان السبب، الله لا يسامح المهملين والمسئولين عن كل الظروف السيئة التي نمر فيها عن كل الدمار والموت وكل شيء حولنا، إحنا صحيح مجروحين قلب بيروت مجروح ولكن بيروت ما بتموت، راح نكمل وراح نكمل بالبلد وإنتوا اللي راح تفلوا، الله لا يسامح كل من كان السبب حسبي الله ونعم الوكيل".